В Тюмени автору видео, снятого на вечеринке с "воровскими тостами", грозит срок

В Тюмени на Дениса Девкина, снявшего на вечеринке ролик с "воровскими тостами", завели уголовное дело, передаёт корреспондент Накануне.RU.

По некоторым данным, он вывез супругу на кладбище и угрожал ей "травматом".

"Возбуждено уголовное дело по статье "Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью"", - сообщила Накануне.RU пресс-секретарь УМВД по Тюмени Мария Новопашина, воздержавшись от более подробного комментария.

Напомним, в феврале сеть взорвал видеоролик празднования в одном из заведений в Тюмени. По предварительным данным, на кадрах присутствовал следователь областного управления СК Рафик Аглиуллин, который, по некоторым данным, отмечал в кафе получение звания "майор". Один из героев видеозаписи произнес в кадре воровские лозунги "Жизнь ворам, АУЕ (организация, деятельность которой запрещена в России)" и перечислил собравшихся – "судья, прокурор, Следственный комитет". Позднее автор скандального видеоролика объяснил свои действия шуткой. Сообщалось, что видеоролик снял тюменец Денис Девкин. Он заявил, что в грузинское кафе зашел с другом, чтобы купить чачи, и увидел знакомых.

Аглиуллин подал иск к областному управлению СК. Бывший следователь решил оспорить увольнение. Дело было отнесено в категорию "об обязании изменить дату и формулировку причин увольнения, об обязании перевести на другую работу в связи с признанием приказа в отношении государственного (муниципального) служащего об увольнении недействительным". 8 сентября суд отказал ему в иске. Аналогичное требование подал "отметившийся" на кадрах полицейский Артур Рузеев, его иск удовлетворён.