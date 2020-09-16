Тяжелобольных covid-пациентов на Среднем Урале становится все меньше

На территории Среднего Урала лабораторно подтверждено 127 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, 70 из которых приходится на Екатеринбург. Остальные зараженные являются жителями Арамильского и Ачитского городских округов, Асбеста, Верхней Салды, Краснотурьинск, Красноуральска, Нижней Салды, Первоуральска, Ревды, Сухого Лога, Каменска-Уральского и Каменского района, Качканара, Кировграда, Кушвы, Нижнего Тагила, Серова.

Таким образом, всего в регионе фиксируется 27 тыс. 299 пациентов с подтвержденным COVID-19. При этом, как сообщили Накануне.RU в областном оперштабе, количество тяжелобольных пациентов постепенно снижается. Так, все 68 госпитализированных, находятся в реанимационных отделениях, а 43 из них подключены к аппаратам ИВЛ.

Количество пациентов в состоянии средней степени тяжести также понемногу продолжает расти и сейчас насчитывает 416 человек. В статистике смертности от инфекции тоже имеется рост: плюс четыре, что в совокупности дает 537 случаев.

При этом число выздоровевших и выписанных из медучреждений свердловчан возросло еще на 60 пунктов и составляет 20 тыс. 902 человека.