16 Сентября 2020
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Политика В бывшем СССР
Светлана Тихановская (2020) | Фото: YouTube / Cтрана для жизни

Тихановская заявила о готовности дать Лукашенко гарантии безопасности при "мирном" уходе

Бывший кандидат на пост президента Белоруссии Светлана Тихановская заявила, что если действующий лидер страны Александр Лукашенко покинет свой пост мирно, он получит гарантии личной безопасности.

В интервью изданию LB.ua Тихановская ответила, что президент получит "даже больше".

При этом она добавила, что в данном вопросе будут учитываться мнения людей.

Ранее Лукашенко заявил, что помог Светлане Тихановской, своей конкурентке по президентской гонке, выехать в Литву по ее собственной просьбе. "Ее опутали, окутали Министерство иностранных дел, спецслужбы, она уже начала делать заявления", - заявил президент Белоруссии.

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Тихановская заявила о готовности дать Лукашенко гарантии безопасности при "мирном" уходе

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Теги: светлана тихановская, белоруссия, александр лукашенко



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