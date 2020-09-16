Школьникам Екатеринбурга смогут выдавать справки прямо в учебных учреждениях

В администрации Екатеринбурга прорабатывается вопрос длинных очередей в поликлиниках муниципалитета. Одним из возможных решений может стать выдача справок о болезни учеников прямо в медкабинетах школ. Об этом Накануне.RU сообщил пресс-секретарь администрации Анатолий Карманов.

Однако, по его словам, точных данных пока нет и "школьные медсправки" являются только возможным путем решения столпотворений в поликлиниках.

"Сейчас действительно прорабатывается такой вопрос, но решение еще не точное. Сейчас просматриваются возможности, - заявил Карманов. - Вообще в планах есть такое решение, чтобы снизить нагрузку на районные поликлиники. Но все решения будут приняты после совещания сегодня вечером".

Напомним, что в начале сентября екатеринбургские поликлиники возобновили плановую помощь. Запись на прием осуществляется, как и прежде, через сайт больниц, контакт-центр или по телефону единой городской регистратуры: 204-76-76. Накануне замгубернатора Павел Креков также заявил, что региональный оперштаб разберется с длинными очередями в местных поликлиниках.