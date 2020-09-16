Махонин потребовал закончить в сроки строительство пермского зоопарка

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин заявил о необходимости усиления строительного блока во время заседания регионального парламента, передает корреспондент Накануне.RU.

Он назвал "стыдобищем" ситуацию, когда какая-нибудь больница или стадион строятся более 10 лет, и заявил, что нужно усилить контроль за подрядчиками при выполнении проектно-изыскательских работ.

"В прошлом году исполнение инвестиционной программы составило 27%. Это никуда не годится! В этом году мы путем титанических усилий вытягиваем программу на 60%. В следующем году нужно исполнить не менее 90%: жду кадрового усиления в министерстве и управлении капитального строительства, новых подходов к исполнению обязательств", - заявил глава региона.

Также глава региона поручил минстрою завершить строительство пермского зоопарка к юбилею краевой столицы. Махонин подчеркнул, что министр строительства Андрей Колмогоров лично отвечает за реализацию проекта.

Напомним, МВД по Пермскому краю расследует уголовное дело о мошенничестве при строительстве зоопарка. Изначально сумма ущерба оценивалась следователями в 129 млн руб., затем она выросла до 600 млн руб.

Ранее в управлении капитального строительства Пермского края, а также в пермском офисе компании-подрядчика строительства, "РЖДстрой" прошли обыски. Аналогичные мероприятия якобы прошли по местам жительства директора управления и руководителя проекта строительства пермского зоопарка от "РЖДстрой". Уголовное дело в августе возбудили полицейские. По версии следствия, похищенные 130 млн руб. выделили на разработку проектно-сметной документации и выполнение работ второго этапа первой очереди строительства зоопарка. Соответствующий контракт краевое управление капстроительства и подрядчик подписали в прошлом году. В итоге подрядчик якобы составил акты выполненных работ и справки об их стоимости, а сотрудники УКСа подписали эти документы. При этом в них содержались заведомо недостоверные сведения об объеме и стоимости работ. Одни объекты не были построены вовсе, к другим не были подведены инженерные сети. В рамках расследования, помимо руководителя проекта строительства зверинца от организации "РЖДстрой" Ильи Козырева, арестован экс-глава УКС Прикамья Дмитрий Левинский.

Добавим, по словам тогдашнего губернатора края Максима Решетникова, "зоопарк все равно будет достроен".

22 июля Свердловский районный суд заочно избрал меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении финансового директора субподрядчика строительства, ООО "Фирма "СТУЗ" Артема Юрьева. Он обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере, совершенном группой лиц по предварительному сговору. Как сообщает "Ъ", по данным силовиков, он может находиться в США. Следствие намерено добиваться его объявления в международный розыск по линии Интерпола