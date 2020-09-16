Кадыров отказался признать чеченцами мывших обувь в православном источнике

Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал видео, на котором несколько мужчин моют обвуь в источнике рядом с православным храмом в Калининграде.

В своем телеграм-канале Кадыров написал, что инициировал проверку по факту видеозаписи. По его данным, запечатленные на кадрах люди не являются чеченцами.

Глава ЧР добавил, что считает происходящее на видео "не просто цинизмом, а полным отсутствием нравственности", а также подчеркнул, что участники инцидента должны быть наказаны по закону.

Скандал разгорелся после того, как в соцсетях появилось видео, на котором несколько мужчин, смеясь, мыли ботинки в православном источнике. "Для них это святая вода, а мы в натуре ноги чистим", - говорит один из героев ролика.

Позднее в сети появилось видео, на котором один из участников события приносит извинения. "Мы не знали, что для них это серьезная вода", - говорит мужчина.

В епархии заявили, что инцидентом занимается полиция.