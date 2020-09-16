16 Сентября 2020
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Общество Челябинская область
детская площадка в Коркино (2020) | Фото: РМК

В Коркино построили самую большую в области детскую площадку

В Коркино РМК построила новую современную детскую площадку площадью около 1,3 тысячи квадратных метров. Объект появился при физкультурно-оздоровительном комплексе и стал самым крупным в регионе, сообщили Накануне.RU в пресс-службе "Русской медной компании".

Площадка оборудована десятками развивающих тренажеров и включает несколько игровых зон для детей разного возраста. Это яркие качели, карусели, интерактивные модули и уличные спортивные снаряды. Главный элемент – игровая крепость с башнями, переходами и спусками.

детская площадка в Коркино(2020)|Фото: РМК

На строительство было направлено более 7 млн руб.

Физкультурно-оздоровительный комплекс был открыт в сентябре 2018 года, а новая площадка появилась к его двухлетию. В церемонии открытия приняли участие глава Коркинского района Наталья Лощинина, председатель районного Собрания депутатов Николай Швец, член Общественной палаты Челябинской области Олег Гербер, директор обособленного подразделения РМК в Челябинской области Анатолий Еремин и директор ФОК РМК Роман Горохов.

детская площадка в Коркино(2020)|Фото: РМК

В планах РМК также отремонтировать детский сад №1 и провести реконструкцию лыжной базы "Березка", где появится современная лыжероллерная трасса. На эти цели будет направлено 250 млн руб.

детская площадка в Коркино(2020)|Фото: РМК

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В Коркино построили самую большую в области детскую площадку

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Теги: детская площадка, РМК, ФОК,



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