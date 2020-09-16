Глава Ишима получил прокурорское представление из-за "захвата заложников" в школе №2

Глава Ишима Фёдор Шишкин получил прокурорское представление из-за "захвата заложников" в местной школе, сообщили Накануне.RU в областном надзорном ведомстве.

"Ишимский межрайонный прокурор внёс главе Ишима представление в связи с нарушениями в деятельности школы. Против школы и её директора возбуждены административные дела по статье "Нарушение или незаконное ограничение предусмотренных законодательством об образовании прав и свобод обучающихся образовательных организаций либо нарушение установленного порядка реализации указанных прав и свобод"", - уточнили в прокуратуре.

Напомним, что педагоги средней школы №2 в Ишиме провели для детей "учения по борьбе с терроризмом". Пятиклассников "захватили" в заложники, но о том, что это тренировка, их никто не предупредил. У одного из подростков стало плохо с сердцем. После обнародования информации, глава Тюменской области Александр Моор возмутился "захватом заложников" в ишимской школе и дал задание департаменту образования разобраться "с этой самодеятельностью".

Позже замглавы города по социальным вопросам Борис Долженко рассказал Накануне.RU, что концепцию урока, прошедшего в рамках "месячника безопасности", разработал учитель ОБЖ. Случившееся высмеял шоумен Иван Ургант.