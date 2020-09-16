Глава Ишима получил прокурорское представление из-за "захвата заложников" в школе №2

16 Сентября 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Итоги выборов: главное

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Политика Тюменская область
&quot;захват заложников&quot; в ишимской школе (2020) | Фото: Baza

Глава Ишима получил прокурорское представление из-за "захвата заложников" в школе №2

Глава Ишима Фёдор Шишкин получил прокурорское представление из-за "захвата заложников" в местной школе, сообщили Накануне.RU в областном надзорном ведомстве.

"Ишимский межрайонный прокурор внёс главе Ишима представление в связи с нарушениями в деятельности школы. Против школы и её директора возбуждены административные дела по статье "Нарушение или незаконное ограничение предусмотренных законодательством об образовании прав и свобод обучающихся образовательных организаций либо нарушение установленного порядка реализации указанных прав и свобод"", - уточнили в прокуратуре.

Напомним, что педагоги средней школы №2 в Ишиме провели для детей "учения по борьбе с терроризмом". Пятиклассников "захватили" в заложники, но о том, что это тренировка, их никто не предупредил. У одного из подростков стало плохо с сердцем. После обнародования информации, глава Тюменской области Александр Моор возмутился "захватом заложников" в ишимской школе и дал задание департаменту образования разобраться "с этой самодеятельностью".

Позже замглавы города по социальным вопросам Борис Долженко рассказал Накануне.RU, что концепцию урока, прошедшего в рамках "месячника безопасности", разработал учитель ОБЖ. Случившееся высмеял шоумен Иван Ургант.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Глава Ишима получил прокурорское представление из-за "захвата заложников" в школе №2

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: заложники, урок, ишимская школа, проверка



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 10.09.2020 16:29 Мск Ургант высмеял "захват заложников" в школе Ишима
Ранее 09.09.2020 13:49 Мск СКР займется вопросом правомерности проведения "антитеррористических учений" в тюменской школе
Ранее 09.09.2020 10:48 Мск Заммэра назвал "захват заложников" в школе идеей учителя ОБЖ
Ранее 08.09.2020 20:43 Мск Педагогов, устроивших "захват заложников" в тюменской школе, накажут
Ранее 08.09.2020 16:23 Мск В Ишиме пятиклассников "взяли в заложники" - в школе прошли "антитеррористические учения"

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение





Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети