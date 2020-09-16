Новый комплекс теплиц удовлетворит потребности Вологодчины в посадочном материале

В Вологодской области к 2025 году количество сеянцев с закрытой корневой системой должно составлять 30% от всего объема искусственного лесовосстановления. Сегодня в регионе эта цифра составляет всего лишь 7%. Заместитель губернатора Михаил Глазков проинспектировал ход строительства комплекса по выращиванию сеянцев, расположенного в двух километрах от действующего питомника на станции Дикая. На новой площадке возводятся три теплицы общей мощностью 3 млн сеянцев с закрытой корневой системой. Этот комплекс, как сообщили в пресс-службе правительства региона, позволит выйти на требуемый к 2025 году объем.

"Сейчас питомник селекционного центра на станции Дикая Вологдалесхоза выращивает 1,5 млн сеянцев. И чтобы выйти на объем 5 млн к 2025 году, эту работу нужно начинать именно сегодня", - сказал Глазков.

Губернатором было принято решение о выделении 55 млн руб. из областного бюджета на строительства комплекса, а также приобретение необходимого оборудования. Еще 120 млн профинансировал Вологдалесхоз. Старт строительству теплиц в июле дал глава региона Олег Кувшинников.

"Сейчас мы видим, что каркас первой теплицы уже возводится, на второй ведутся активные работы по установке свай, - отметил Михаил Глазков. - Мы рассчитываем, что подрядчик выполнит работы - возведение двух теплиц в этом году и третьей теплицы в следующем – в установленные сроки. Для того, чтобы нам не сорвать планы, выйти на взятые показатели, эту работу необходимо форсировать. Есть небольшое отставание от графика, подрядчику указано на необходимость его ликвидации. Нужно наверстать упущенное, ускорить ведение строительно-монтажных работ, не ухудшая качество".

Подрядчик, в свою очередь, пообещал сдать все объекты в соответствии с графиком.