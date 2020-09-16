В Тобольске выпускник Тюменского индустриального университета лишился диплом из-за экзамена

В Тобольске выпускник местного фиала Тюменского индустриального университета лишён диплома о высшем образовании, сообщили Накануне.RU в прокуратуре Тюменской области.

По данным следствия, ранее бывший доцент кафедры химии и химической технологии филиала признан виновным в мелком взяточничестве и служебном подлоге. Получив от студента взятку, преподаватель внёс в ведомость фальшивые сведения о "принятии" экзамена. Тобольский межрайонный прокурор обратился в суд, требуя признать выданный диплом недействительным. Иск удовлетворён.

По аналогичным основаниям признаны недействительными приказ о зачислении одного из студентов на заочную форму обучения в ТИУ, а также 18 записей о прохождении промежуточной аттестации другого студента учебного заведения. Решения суда вступили в законную силу.

Напомним, ранее экс-ректор вуза Олег Новоселов получил три "условки". "Отличились" и другие сотрудники вуза: профессор кафедры автотранспорта, строительных и дорожных машин строительного института, доктор наук Владимир Борзых, экс-глава коммерческого управления учебного заведения Егор Орлов, бывшие проректоры Елена Романюта и Александр Ошибков.