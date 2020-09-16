В Исландии установили, что антитела к коронавирусу сохраняются минимум 4 месяца после болезни

В Исландии проведено исследование того, сохраняются ли антитела к коронавирусу у людей, перенесших заболевание. В результате было установлено, что у 91% из тех, кто перенес инфекцию, уровень антител не снижался в течение 4 месяцев.

Для исследования были взяты три группы людей - 1237 человек, у которых был диагностирован вирус, 4222 человека, которые находились в карантине из-за контакта с инфицированными, и 23 452 человека, не имевших контакта с зараженными. То есть были обследованы 8,4% населения страны. Использовались 6 различных тестов на выявление антител.

Уровень антител был выше у пожилых людей и у тех, кто болел более тяжело.Также обнаружено, что влияли индекс массы тела, статус курения и использование противовоспалительных препаратов. Индекс массы тела положительно коррелировал с уровнем антител, у курильщиков и потребителей противовоспалительных препаратов уровень антител был ниже, а само курение увеличивает вероятность тяжелого заболевания коронавирусом. Что касается клинических характеристик, то уровень антител наиболее сильно связан с госпитализацией и клинической тяжестью, за которой следовали клинические симптомы, такие как лихорадка, максимальная температура, кашель и потеря аппетита. Тяжесть этих индивидуальных симптомов, за исключением потери энергии, была связана с более высоким уровнем антител.

Из тех, кто не болел, но был на карантине, антитела выявлены в 2,3% случаев.

Отмечается, что значительная часть зараженных не была обнаружена, то есть многие инфицированные не имели существенных симптомов, перенося инфекцию "на ногах". По оценкам, было выявлено лишь 56% фактически заразившихся.

Всего в Исландии к сегодняшнему дню было выявлено 2,2 тыс. заражений, из них более 2,1 тыс. выздоровели, 10 умерли. Уровень летальности менее 0,5%, а с учетом недиагностированных случаев в два раза меньше.