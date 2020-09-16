"Родина" получает представительство в гордуме Воронежа

По результатам выборов 11-13 сентября в Воронежскую городскую думу мандаты в ней получают представители четырех парламентских партий и представитель партии "Родина", передает корреспондент Накануне.RU.

Согласно озвученным данным, результаты выборов в городской парламент выглядят так: "Единая Россия" получает 35,49% голосов избирателей, КПРФ – 24,46%, "Справедливая Россия" - 13,59%, ЛДПР – 11,19%. В городскую думу проходит также представитель партии "Родина" с 5,54%, "Яблоко" не преодолело 5%-процентный барьер, у них лишь 3,45%.

На выборах депутатов городской думы Воронежа зарегистрирована низкая явка в 19,25%, показатель в Воронежской области в два раза выше.