Жителей Тулуна вновь предупредили о возможном наводнении

Жителей Тулуна (Иркутская область), пострадавшего от мощного наводнения в 2019 году, вновь предупредили о возможном паводке.

По прогнозам синоптиков, 16−17 сентября на реке Ия ожидается повышение уровня воды на 80−120 см. Возможен выход воды на пойму в пониженных участках местности.

Уже сегодня уровень воды составил 664 см, что близко к критической отметке.

Как сообщает Regnum, отменены маршруты общественного транспорта на дачи СНТ "Солнечный берег" - вода вышла на проезжую часть.

Наводнение в Иркутской области началось в конце июня 2019 года из-за сильных ливней. Сильнее всего пострадал Тулунский район, уничтожено более 1200 жилых домов. Из берегов вышла река Ия и прорвала дамбу. По официальным данным, от паводка погибли 25 человек.