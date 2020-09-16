СинТЗ назван лучшим уральским экспортёром в сфере высоких технологий

Синарский трубный завод (СинТЗ, входит в Трубную Металлургическую Компанию (ТМК)) стал победителем окружного этапа Всероссийской премии Правительства Российской Федерации в области международной кооперации и экспорта "Экспортёр года". Победа одержана в номинации "Экспортёр года в сфере высоких технологий" в категории "Крупный бизнес" среди предприятий УрФО.

В конкурсе оценивались объём отгруженной за границу высокотехнологичной продукции, динамика поставок на экспорт и иные достижения в развитии за прошлый год.

"Несмотря на то, что СинТЗ ориентирован в первую очередь на удовлетворение потребностей внутреннего рынка, экспорт является важным направлением сбытовой деятельности предприятия", - отмечают в пресс-службе ТМК.

Так, в 2019 году завод обеспечил 9% всего экспорта в рамках группы ТМК и 3% всего отечественного экспорта стальных труб. Экспорт продукции реализовывался в 16 стран, в частности, в Индию, куда в прошедшем году были отгружены теплоизолированные лифтовые трубы (предназначены для оснащения месторождений, на которых добывается высоковязкая нефть и используется технология закачки высокотемпературного пара).

В числе приоритетных направлений завода и производство высокотехнологичных видов продукции различного назначения, в том числе труб с резьбовыми соединениями класса "Ультра Премиум". Они используются при освоении и эксплуатации месторождений в условиях экстремальных нагрузок.

СинТЗ участвует в региональном этапе премии второй год к ряду, годом ранее завод занял второе место - также в номинации "Экспортёр года в сфере высоких технологий".