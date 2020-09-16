Заседание заксобрания Пермского края может состояться в очной форме

Заседание заксобрания Пермского края 24 сентября может состояться в очной форме - напомним, из-за пандемии коронавируса заседания проходят в режиме видеоконференцсвязи (ВКС).

"При проведении заседания будут соблюдаться требования указа губернатора об ограничениях связанных с пандемией коронавируса, а количество гостей в зале заседания будет ограничено. Законодательное собрание перешло на дистанционную работу с апреля. Это связано с пандемией коронавируса и ограничениями на проведение массовых мероприятий", - сообщает "Ъ" со ссылкой на свои источники, близкие краевому парламенту.

В региональном парламенте корреспонденту Накануне.RU не подтвердили информацию о проведении очного заседания, отметив, что все будет зависит от эпидемиологической обстановки.

То же самое сообщил депутат заксобрания, лидер фракции ЛДПР Олег Постников.

"Слухи такие есть, но они ходили давно. Еще летом на заседании председатель думы высказал, что надеется, что осенью заседание начнется в очной форме. Но это было пожелание, а не руководство к действию. Будут решать в последний момент. В зависимости от обстановки. Заседания комитетов запланированы в режиме ВКС, возможно все изменится", - отметил он.