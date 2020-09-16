В областной Воронежской думе – четыре фракции

После обработки 100% бюллетеней областная избирательная комиссия Воронежской области озвучила результаты прошедших выборов. В Воронежской областной думе будут присутствовать четыре фракции четырех парламентских партий, ни одной новой партии своего представительства получить не удалось.

"Единая Россия" по итогам получила почти 62% голосов избирателей, КПРФ – 14%, ЛДПР – 7% и в думу проходит "Справедливая Россия" с показателем в 5%.

Не преодолели 5%-процентный барьер представители партий "Родина", "Партии прямой демократии", "Российской партии пенсионеров за социальную справедливость", их "лучшие" показатели колеблются в районе 2%.

На прошедших выборах 11-13 сентября зарегистрирована явка избирателей в 46,01% (в целом по Воронежской области), явка в Воронеже в день голосования – 19,25%.