На железнодорожном перегоне "Арамиль - Кольцово" поезд наехал на молодую женщину

На 19 км. железнодорожного перегона "Арамиль – Кольцово" проходящим электропоездом сообщением "Каменск-Уральский – Екатеринбург" была травмирована женщина. Сообщение об этом получила транспортная полиция Екатеринбурга от дежурной станции Кольцово 15 сентября в 11.00.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе управления на транспорте МВД России по УрФО, девушка 1992 г.р. сбившим ее электропоездом была доставлена с травматическим шоком, ранами и переломами в медпункт железнодорожного вокзала Екатеринбурга. После ее в срочном порядке госпитализировали в одну из городских больниц, где в настоящее время она и находится на лечении.

Согласно показаниям машиниста, девушку он заметил во время движения по перегону, при выходе из кривой. Потерпевшая шла по обочине пути в габарите состава. Машинист подал звуковой сигнал и применил экстренное торможение, однако травмирования избежать не удалось. Вероятной причиной инцидента стало пренебрежение требованиями безопасности и неосторожность при нахождении в зоне движения поезда.