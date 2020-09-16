Маткапитал могут разрешить тратить на капитальный ремонт жилья

В Общероссийском народном фронте предложили разрешить использование материнского капитала для покрытия расходов на капитальный ремонт жилья, пишут "Известия".

ОНФ намерен обратиться в правительство России с данной инициативой. Отмечается, что перед этим был проведен мониторинг наиболее востребованных мер поддержки семей.

Профильный комитет Госдумы по жилищной политике и ЖКХ готов поддержать данное предложение.

Напомним, программа материнского капитала в России расширилась, закон подписан президентом Владимиром Путиным. С января этого года при рождении или усыновлении первого ребенка мамы и папы начали получать 466 тыс. 617 руб. За второго и последующих детей сумма увеличится до 616 тыс. 617 руб.