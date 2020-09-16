16 Сентября 2020
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Общество Ханты-Мансийский АО - Югра
Наталья Комарова (2019) | Фото: Накануне.RU

Губернатор Югры в прямом эфире изучит экологические проблемы

Озвучена тема нового прямого эфира губернатора Натальи Комаровой, сообщили Накануне.RU в департаменте общественных и внешних связей Югры.
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Онлайн-встреча состоится 18 сентября в Instagram Комаровой. Темой разговора станет реализация нацпроекта "Экология" в Югре, "точки роста" проектов в сфере экологически чистых производств, экологического просвещения и туризма.

"В основе устойчивого развития, достижения национальных целей – формирование экологической культуры и устранение дисбалансов по всему экологическому периметру "воздух-земля-вода-недра". Все больше детских и волонтерских инициатив, работ молодых ученых и проектов инновационного бизнеса – о сохранении природы", - отметила губернатор.

Участниками прямого эфира станут автор флешмоба #СпасибоОгнеборцамЮгры, экоблогер Дарья Карпухина, инициатор проекта "90 кедров Югры" Ирина Логвиненко, эко-активист Станислав Панов, руководитель проекта "eco4U2" Елена Микишева и другие профильные специалисты.

Ранее в ходе прямых эфиров губернатора Югры в социальных сетях в обсуждении приоритетных мер посткоронавирусного периода приняли участие 769 тыс. человек.

Напомним, в 2019 г. в рамках XVII акции "Спасти и сохранить" прошёл масштабный пресс-тур для журналистов Урала. Они проехали по маршруту Нижневартовск – Лангепас – Сургут – Нефтеюганск – Пойковский – Ханты-Мансийск, побывав на знаковых нефтяных предприятиях и посёлке первопроходцев, мэриях городов и школе, где любовь к родине прививают с детства.

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Губернатор Югры в прямом эфире изучит экологические проблемы

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Теги: Наталья Комарова, прямой эфир. экология, начпроект



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