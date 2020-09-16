16 Сентября 2020
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Общество Свердловская область
концерт Алисы в Череповце (2019) | Фото:telegram-канал Подъем

На площадках Ural Music Night в Екатеринбурге организуют бесплатную вакцинацию от сезонного гриппа

18 сентября во время проведения фестиваля Ural Music Night жители Екатеринбурга смогут не только насладиться выступлениями любимых исполнителей, но и бесплатно пройти вакцинацию от сезонного гриппа. Для этого на ключевых площадках фестиваля установлены передвижные фельдшерско-акушерские пункты. При себе достаточно иметь только паспорт и полис ОМС.

Как сообщили Накануне.RU в департаменте информационной политики правительства Свердловской области, решение о проведении прививочной кампании во время фестиваля было принято на заседании оперативного штаба региона. Пройти вакцинацию можно будет в ФАПе у театра драмы, у киноконцертного театра "Космос" и в Центральном парке культуры и отдыха им. Маяковского.

"Вакцинация жителей Свердловской области от гриппа – это ключевая профилактическая мера обеспечения эпидблагополучия в условиях борьбы с коронавирусной инфекцией. Мы не можем допустить возникновения двойной вирусной угрозы", — отмечает губернатор Евгений Куйвашев.

Напомним, что из-за сложившейся эпидемиологической обстановки в стране и регионе, Ural Music Night в 2020 г. можно будет посетить только по предварительной регистрации. На фестивале выступит 1,5 тыс. исполнителей на 50 площадках Екатеринбурга.

С полной программой фестиваля, а также приглашенными хедлайнерами можно ознакомиться на официальном сайте и в приложении Ural Music Night. Сейчас программа на сайте и в приложении постоянно дополняется. Приложение перед фестивалем рекомендуется обновить.

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На площадках Ural Music Night в Екатеринбурге организуют бесплатную вакцинацию от сезонного гриппа

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Теги: Ural Music Night, вакцинация, грипп, прививка



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