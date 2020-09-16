16 Сентября 2020
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Происшествия Челябинская область
суд, молоток, правосудие (2019) | Фото: Накануне.RU

В Челябинске еще одного активиста "Другой России" осудили за участие в деятельности запрещенной организации

Ленинский районный суд Челябинска приговорил активиста отделения незарегистрированной партии "Другая Россия" Михаила Просвирнина к 3 годам условно за участие в деятельности запрещенной организации, сообщили Накануне.RU в пресс-службе "Другой России".

Он осужден по ч.2 ст. 282.2 УК РФ (участие в деятельности запрещенной организации).

Как ранее сообщало Накануне.RU, Артем Голубев, Михаил Просвирин и Александр Крышка были задержаны ночью 8 июня. Их обвиняли в совершении преступления по ст. 282.2 УК РФ (организация деятельности экстремистской организации - а именно создание ячейки запрещенной в России Национал-большевистской партии и проведение акций от ее имени).

Ранее Ленинский районный суд вынес приговор двум другим фигурантам дела. Артем Голубев осужден к 4 годам условно по обвинению в организации деятельности экстремистской организации. Александр Крышка признан виновным в участии в деятельности экстремистской организации, ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 2,5 года условно.

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В Челябинске еще одного активиста "Другой России" осудили за участие в деятельности запрещенной организации

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Теги: Другая Россия, суд, арест, уголовное дело, приговор,



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