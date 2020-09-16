16 Сентября 2020
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башенный кран (2017) | Фото: tehnoverh.ru

В Кузбассе рабочие устроили забастовку на строительном кране

В Кемерове рабочие устроили забастовку на строительном кране из-за невыплаты заработной платы.

15 сентября несколько человек отказались спускаться вниз, пока не будут выполнены их требования, пишет Regnum.

Следственный комитет начал проверку. Рабочие опрашиваются, следователи изымают необходимую документацию.

Также в ситуации разбирается прокуратура Кузбасса: идет проверка исполнения трудового законодательства и соблюдения прав работников.

В июле вахтовики устроили погром на строящемся Амурском ГПЗ "Газпрома". Для того, чтобы успокоить самых буйных, пришлось вызывать ОМОН. Поводом к бунту стала невыплата зарплаты. Было возбуждено уголовное дело о хулиганстве, а также об участии в массовых беспорядках.

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В Кузбассе рабочие устроили забастовку на строительном кране

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Теги: кемеро, рабочие, зарплата, строительный кран



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