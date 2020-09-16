В Кузбассе рабочие устроили забастовку на строительном кране
В Кемерове рабочие устроили забастовку на строительном кране из-за невыплаты заработной платы.
15 сентября несколько человек отказались спускаться вниз, пока не будут выполнены их требования, пишет Regnum.
Следственный комитет начал проверку. Рабочие опрашиваются, следователи изымают необходимую документацию.
Также в ситуации разбирается прокуратура Кузбасса: идет проверка исполнения трудового законодательства и соблюдения прав работников.
В июле вахтовики устроили погром на строящемся Амурском ГПЗ "Газпрома". Для того, чтобы успокоить самых буйных, пришлось вызывать ОМОН. Поводом к бунту стала невыплата зарплаты. Было возбуждено уголовное дело о хулиганстве, а также об участии в массовых беспорядках.