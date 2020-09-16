"Так рубили демократию". В Челябинске бюллетени уничтожали топором на пеньке

16 Сентября 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Итоги выборов: главное

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Политика Челябинская область
Гашение неиспользованных бюллетеней при помощи топора на пеньке (2020) | Фото: Маргарита Образцова

"Так рубили демократию". В Челябинске бюллетени уничтожали топором на пеньке

В Челябинске на избирательном участке неиспользованные бюллетени гасили при помощи топора. Видеозапись разместила советник председателя ЦК КПРФ Маргарита Образцова, передает корреспондент Накануне.RU.

13 сентября в Челябинске проходил основной день выборов в Законодательное собрание Челябинской области. На кадрах видно, как мужчина с топором гасит неиспользованные бюллетени на пеньке.

"Этот пенек стоял целый день, топор был в пеньке. Когда происходило гашение бюллетеней, сказали, что ножницами очень долго все это делать, и не придумали ничего лучше, как применить для этого топор. Логика была такая. Вся комиссия это приветствовала, никто против ничего не сказал", - рассказала Накануне.RU Маргарита Образцова.

По ее словам, голосование на пеньках, в багажнике авто, в песочнице мы уже проходили. Гашение неиспользованных бюллетеней при помощи топора на пеньке - "новый тренд сезона". Маргарита Образцова отметила, что это не единичный случай.

"Прям топором по демократии. Это деградация всей выборной системы, и мы в КПРФ уже давно говорим о необходимости ее кардинального ремонта", - подчеркнула она.

Комментарий избирательной комиссии к моменту публикации получить не удалось.

Напомним, что в начале августа председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова отказалась верить в "голосование на пеньках". Активист КПРФ рассказал ей, что наблюдал такую ситуацию на голосовании по Конституции в Кирове. "Я не думаю, что это было голосование на пеньке. Вот не может этого быть", - заявила она. Однако уже 9 сентября для обозначения досрочного волеизъявления на придомовых территориях и в населенных пунктах, где нет специальных помещений, сама же Памфилова и предложила ввести в обиход термин "голосование на пеньке". 11-13 сентября прошло 9 тыс. выборов разных уровней в 83 субъектах страны, голосование впервые было трехдневным.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

"Так рубили демократию". В Челябинске бюллетени уничтожали топором на пеньке

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: бюллетени, выборы, голосование, ЗСО, топор, пенек,



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение





Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети