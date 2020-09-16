"Так рубили демократию". В Челябинске бюллетени уничтожали топором на пеньке

В Челябинске на избирательном участке неиспользованные бюллетени гасили при помощи топора. Видеозапись разместила советник председателя ЦК КПРФ Маргарита Образцова, передает корреспондент Накануне.RU.

13 сентября в Челябинске проходил основной день выборов в Законодательное собрание Челябинской области. На кадрах видно, как мужчина с топором гасит неиспользованные бюллетени на пеньке.

"Этот пенек стоял целый день, топор был в пеньке. Когда происходило гашение бюллетеней, сказали, что ножницами очень долго все это делать, и не придумали ничего лучше, как применить для этого топор. Логика была такая. Вся комиссия это приветствовала, никто против ничего не сказал", - рассказала Накануне.RU Маргарита Образцова.

По ее словам, голосование на пеньках, в багажнике авто, в песочнице мы уже проходили. Гашение неиспользованных бюллетеней при помощи топора на пеньке - "новый тренд сезона". Маргарита Образцова отметила, что это не единичный случай.

"Прям топором по демократии. Это деградация всей выборной системы, и мы в КПРФ уже давно говорим о необходимости ее кардинального ремонта", - подчеркнула она.

Комментарий избирательной комиссии к моменту публикации получить не удалось.

Напомним, что в начале августа председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова отказалась верить в "голосование на пеньках". Активист КПРФ рассказал ей, что наблюдал такую ситуацию на голосовании по Конституции в Кирове. "Я не думаю, что это было голосование на пеньке. Вот не может этого быть", - заявила она. Однако уже 9 сентября для обозначения досрочного волеизъявления на придомовых территориях и в населенных пунктах, где нет специальных помещений, сама же Памфилова и предложила ввести в обиход термин "голосование на пеньке". 11-13 сентября прошло 9 тыс. выборов разных уровней в 83 субъектах страны, голосование впервые было трехдневным.