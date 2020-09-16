16 Сентября 2020
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Общество Свердловская область
открытие ледового городка (2019) | Фото: Федор Серков

Екатеринбург проведет второй этап конкурса по выбору новогодней темы ледового городка

Жители уральской столицы не смогли определиться с новогодней темой ледового городка на площади 1905 г. Голосование шло две недели на официальном портале Екатеринбурга, в связи с чем оргкомитет по проведению новогодних мероприятий принял решение о втором туре конкурса, который продлится до 21 сентября включительно.

Как сообщили Накануне.RU в департаменте информационной политики администрации Екатеринбурга, мнения горожан разделились на два лагеря: "Чудо Нового года и Рождества", набравшее 38,62% голосов и 130 лет со дня рождения Александра Волкова – известного русского писателя, драматурга и переводчика, автора цикла книг "Волшебник Изумрудного города" – 38,57%.

Проголосовать за то, каким ледовый городок будет в 2020 г. можно на официальном портале Екатеринбурга. Напомним, что инициатором конкурса, в который будут вовлечены также и жители муниципалитета, стал глава города Александр Высокинский. По его словам, Новый год в первую очередь народный праздник, который собирает за "общим" столом людей всех возрастов, социальных и политических взглядов.

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Екатеринбург проведет второй этап конкурса по выбору новогодней темы ледового городка

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Теги: ледовый городок, Екатеринбург, голосование, второй тур



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