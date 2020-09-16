16 Сентября 2020
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Происшествия Ханты-Мансийский АО - Югра
суд, молоток, правосудие (2019) | Фото: Накануне.RU

В Ханты-Мансийске журналистка "Югории" получила срок за убийство во время спора

Ханты-Мансийский районный суд огласил вердикт по уголовному делу журналистки "Югории", которой вменяли убийство, передаёт корреспондент Накануне.RU.

По данным картотеки суда, вынесен обвинительный приговор. Срок не уточняется.

Напомним, по данным следствия, утром 5 марта в одной из квартир жилого дома по улице Мира в Ханты-Мансийске 33-летняя хозяйка жилища несколько раз ударила пострадавшего ножом в область груди. Раны оказались смертельными.

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В Ханты-Мансийске журналистка "Югории" получила срок за убийство во время спора

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Теги: Югория, убийство, уголовное дело



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Ранее 06.03.2020 12:35 Мск В Ханты-Мансийске журналистка "Югории" во время спора убила оппонента

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