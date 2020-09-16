Россия направила в Европарламент вопросы о несостыковках в деле Навального

Постоянное представительство России при Евросоюзе направило в Европарламент письмо с вопросами по ситуации с Алексеем Навальным.

В заявлении отмечается, что в версии о его отравлении имеется много несостыковок.

Дипломаты подчеркнули, что в ЕС до сих пор не дали какого либо обоснования предполагаемого решения отравить Навального с помощью вещества "Новичок", а затем отпустить на лечение в ФРГ.

Кроме того, представители России заявили о непонимании того, почему правительство Германии не хочет передать Москве результаты токсикологических исследований.

Всего в заявлении содержится девять вопросов, адресованных официальным лицам Евросоюза и депутатам Европарламента, сообщает Regnum.

Накануне главы МИД России и Германии Сергей Лавров и Хайко Маас поговорили по телефону, обсудив взаимодействие на фоне ситуации вокруг оппозиционера.

Российский министр призвал передать анализы Навального и отказаться от политизации ситуации. Как отметил Лавров, в Москве продолжают ждать реакции Берлина на направленные запросы Генпрокуратуры России.

Ранее Генпрокуратура Берлина подтвердила получение запроса от России о предоставлении правовой помощи по делу Алексея Навального. При этом ведомство отметило, что готово дать справки о состоянии здоровья Навального, но при его согласии.

Как сообщалось, Навальный почти полностью восстановился после выхода из медицинской комы. В связи с этим полиция усилила охрану оппозиционера.