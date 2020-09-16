16 Сентября 2020
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Экономика В России
сигареты, продажа (2015) | Фото: rg.ru

Коронавирусные траты Минфина предложено компенсировать резким ростом акциза на сигареты

Министерство финансов России подготовило проект поправок в Налоговый кодекс, предусматривающих увеличение в следующем году ставки акциза на сигареты, табачную продукцию и электронные сигареты.

Речь идет о росте на 20% по сравнению с текущими ставками. Соответствующий документ будет рассмотрен на заседании кабмина. До сих пор планировалось, что в 2021 году ставки акцизов на сигареты, табачную и никотиносодержащую продукцию, а также электронные сигареты должны вырасти на 4%.

Как говорят в Минфине, "повышение акцизов позволит обеспечить выполнение социальных обязательств государства в условиях роста бюджетных расходов из-за сложившейся экономической ситуации, связанной с распространением пандемии".

Это будет самое большое за всю историю российской табачной отрасли повышение ставки акциза на сигареты, сообщает РБК.

Как сообщалось, в России увеличение акцизов на алкогольную продукцию с 1 января приведет к росту цен на пиво на 0,8%, вино – на 3,5%, крепкие алкогольные напитки – на 1,2%.

Спиртное подорожает уже в 2020 году, говорится в докладе о денежно-кредитной политике Центробанка РФ.

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Коронавирусные траты Минфина предложено компенсировать резким ростом акциза на сигареты

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Теги: Минфин, сигареты, коронавирус, акциз



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