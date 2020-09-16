Главврач больницы прокомментировала обморок Боярского

Российский певец и артист Михаил Боярский испытал легкое головокружение, когда проходил осмотр осмотра перед вакцинацией от гриппа.

Как сообщила главный врач поликлиники №39 Санкт-Петербурга Ольга Иванова, сейчас он чувствует себя хорошо. По данным медика, у артиста была сосудистая реакция, и страшного в этом ничего нет, сообщает ТАСС.

Напомним, видеозапись, на которой Боярский падает в обморок, появилась в интернете. На нем актер сидит на стуле перед врачом, а через пару секунд падает вперед и ударяется головой о стену.