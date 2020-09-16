В Екатеринбурге стартовал отопительный сезон

15 сентября в Екатеринбурге стартовал отопительный сезон.

Как сообщили Накануне.RU в городской администрации, энергетики приступили к заполнению системы теплоснабжения и подаче тепла в детские сады, школы, больницы, учреждения культуры, а также в жилые дома.

За подключением к отоплению будет следить специально созданный штаб, возглавил который заммэра по вопросам жилищного и коммунального хозяйства Владимир Гейко.

Также составлен график поэтапного подключения к теплу территорий Екатеринбурга.

Напомним, отопительный сезон в уральской столице пройдет в два этапа. Первый продлится с 15 по 22 сентября, второй - с 23 по 30 сентября. За это время энергетикам предстоит развернуть циркуляцию от шести ТЭЦ, 35 локальных, семь центральных и 18 ведомственных котельных, а также включить сотни насосов, регуляторов на перекачивающих насосных станциях и центральных тепловых пунктах.