Опрос: большинство россиян против зарплаты "в конвертах"

Около 67% жителей России сообщили, что не одобряют выплаты "серой" зарплаты, говорится в исследовании Фонда общественного мнения.

Как сообщили Накануне.RU в ФОМ, при этом 20% опрошенных согласны получать зарплату "в конверте", если она увеличится на 10–15%. Противники зарплаты "в конверте" опасаются снижения пенсионных накоплений и недополучения налогов государством.

Как сообщалось ранее, число россиян, которые не платят налоги с зарплат, составляет около 13 млн человек, или 18% трудоспособного населения. Это выяснили экономисты рейтингового агентства "Национальные кредитные рейтинги".Четверть зарплат россиян невидимы государству.