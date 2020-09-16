16 Сентября 2020
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Экономика В России
взятка, рубли, конверт, деньги (2014) | Фото:

Опрос: большинство россиян против зарплаты "в конвертах"

Около 67% жителей России сообщили, что не одобряют выплаты "серой" зарплаты, говорится в исследовании Фонда общественного мнения.

Как сообщили Накануне.RU в ФОМ, при этом 20% опрошенных согласны получать зарплату "в конверте", если она увеличится на 10–15%. Противники зарплаты "в конверте" опасаются снижения пенсионных накоплений и недополучения налогов государством.

Как сообщалось ранее, число россиян, которые не платят налоги с зарплат, составляет около 13 млн человек, или 18% трудоспособного населения. Это выяснили экономисты рейтингового агентства "Национальные кредитные рейтинги".Четверть зарплат россиян невидимы государству.

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Опрос: большинство россиян против зарплаты "в конвертах"

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Теги: зарплата, работа



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