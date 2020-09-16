Глава МИД Белоруссии: президентские выборы прошли не идеально

Глава МИД Белоруссии Владимир Макей прокомментировал непризнание Евросоюзом Александра Лукашенко легитимным президентом.

По словам министра, выборы в стране "по некоторым канонам прошли не идеально, но большинство населения определило их победителя".

Макей отметил, что верховный представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель в своем заявлении перепутал республику с Украиной, что говорит о том, как представитель ЕС глубоко разбирается в вопросе, сообщает РИА "Новости".

Тем временем, Верховная рада Украины на заседании приняла постановление о том, что выборы президента Белоруссии, которые состоялись 9 августа, были сфальсифицированы. Интересно, что постановление поддержали лишь 228 депутатов - на два больше необходимого минимума.

А президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в Белоруссии может произойти Майдан наподобие украинского, если власти откажутся от диалога с народом.