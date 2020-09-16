16 Сентября 2020
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Политика За рубежом
Вакцинация в Китае (2020) | news.china.com

Китайская вакцина от коронавируса получила первое одобрение

Власти ОАЭ одобрили применение вакцины от коронавируса китайского производства в экстренных случаях.

Это первое государство, которое ободрило такое решение. В ОАЭ заявили, что довольны результатами, хотя вакцина пока еще проходит третью фазу клинических испытаний, пишет "Коммерсант".

Ранее власти КНР рассказали, кто первым за рубежом получит китайскую вакцину от коронавируса.

Премьер Госсовета КНР Ли Кэцян заявил, что после того как её разработка будет завершена, в приоритетном порядке её получат соседи Поднебесной, расположенные вдоль реки Меконг (Вьетнам, Лаос, Мьянма, Таиланд и Камбожа). Такое заявление он сделал в ходе онлайн-конференции с руководителями этих стран.

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Китайская вакцина от коронавируса получила первое одобрение

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Теги: Китай, ОАЭ, вакцина, коронавирус



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