Семья давшего показания против Фургала находится под госзащитой

Экс-деловой партнер бывшего главы Хабаровского края Сергея Фургала Николай Мистрюков вместе со своей семьей получили государственную защиту.

Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

Как сообщалось ранее, Мистрюков заключил досудебное соглашение о сотрудничестве.

Отмечается, что остальные фигуранты дела, в отличие от Мистрюкова, вину не признали.

Бывший партнер Фургала заявил следствию, что экс-губернатор является одним из организаторов убийства и покушения на убийство двух хабаровских бизнесменов Олега Булатова и Александра Смольского.

Как сообщалось, Фургал отказался от сделки со следствием. Бывший губернатор посчитал предложение следователей угрозой и давлением на него.