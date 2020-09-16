16 Сентября 2020
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Политика Дальневосточный ФО В России
Митинг в поддержку Сергея Фургала в Хабаровске (2020) | Фото: Дмитрий Моргулис/ТАСС

Семья давшего показания против Фургала находится под госзащитой

Экс-деловой партнер бывшего главы Хабаровского края Сергея Фургала Николай Мистрюков вместе со своей семьей получили государственную защиту.

Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

Как сообщалось ранее, Мистрюков заключил досудебное соглашение о сотрудничестве.

Отмечается, что остальные фигуранты дела, в отличие от Мистрюкова, вину не признали.

Бывший партнер Фургала заявил следствию, что экс-губернатор является одним из организаторов убийства и покушения на убийство двух хабаровских бизнесменов Олега Булатова и Александра Смольского.

Как сообщалось, Фургал отказался от сделки со следствием. Бывший губернатор посчитал предложение следователей угрозой и давлением на него.

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Семья давшего показания против Фургала находится под госзащитой

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Теги: Фургал, Хабаровск, губернатор



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