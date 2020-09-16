Средняя ставка по вкладам упала до минимума

Средняя ставка по вкладам 10 крупнейших банков России снизилась с 4,425% до 4,406%.

По данным Банка России, данный показатель обновил исторический минимум.

С начала текущего года средняя ставка снизилась на 1,605 процентного пункта. Последний раз ставка по вкладам росла в третьей декаде июля 2020 года — с 4,549% до 4,584%.

Ранее сообщалось, что в ВТБ опасаются, что реальная доходность депозитов с учетом инфляции вернется к ситуации 1995-1996 годов, когда никто всерьез депозиты не воспринимал как источник приумножений.