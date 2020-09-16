Средняя ставка по вкладам упала до минимума
Средняя ставка по вкладам 10 крупнейших банков России снизилась с 4,425% до 4,406%.
По данным Банка России, данный показатель обновил исторический минимум.
С начала текущего года средняя ставка снизилась на 1,605 процентного пункта. Последний раз ставка по вкладам росла в третьей декаде июля 2020 года — с 4,549% до 4,584%.
Ранее сообщалось, что в ВТБ опасаются, что реальная доходность депозитов с учетом инфляции вернется к ситуации 1995-1996 годов, когда никто всерьез депозиты не воспринимал как источник приумножений.
Об этом заявил заместитель президента - председателя правления ВТБ Анатолий Печатников. По его словам, при ключевой ставке 4,25% и доходности базовых вкладов чуть более 4% существует риск, что доходы от вкладов нивелируются инфляцией, которая прогнозируется на уровне 4%.
Печатников отметил, что в итоге россияне могут разочароваться в депозитах как формах сбережений денег и будут искать альтернативу.