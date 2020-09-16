16 Сентября 2020
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Происшествия В России
Разлив дизеля на ТЭЦ-3 в Норильске. (2020) | Фото: Роскосмос

"Норникель" разработал план рекультивации загрязненных земель

Компания "Норникель" разработала программу рекультивации земель, которые были загрязнены в результате топлива в Норильске.

Как сообщили в компании, итогом рекультивации станет восстановление земель до состояния, соответствующего требованиям российского законодательства.

В текущем году запланировано устройство системы нефтеловушек, ликвидация дренажных систем. Предстоящей весной установят боновые заграждения и будут использовать сорбенты, сообщает "Коммерсант".

Как сообщалось, "Норильский никель" считает преждевременным обращение Росприроднадзора с иском в суд о возмещении вреда за аварии в Норильске.

Как подчеркивается в заявлении на сайте компании, экспертиза объемов собранных нефтепродуктов еще не проведена.

Авария произошла 29 мая. Глава и основной акционер компании Владимир Потанин обещал президенту возместить весь ущерб и работы по очистке территории за счет предприятия.

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"Норникель" разработал план рекультивации загрязненных земель

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Теги: Норникель, топливо, экология



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