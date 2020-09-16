МИД России призвал германских коллег не политизировать ситуацию с Навальным

Главы МИД России и Германии Сергей Лавров и Хайко Маас поговорили по телефону, обсудив взаимодействие на фоне ситуации вокруг оппозиционера Алексея Навального.

Российский министр призвал передать анализы политика и отказаться от политизации ситуации. Как отметил Лавров, в Москве продолжают ждать реакции Берлина на направленные запросы Генпрокуратуры России, сообщает "Коммерсант".

Напомним, Генпрокуратура России снова направила запрос в органы юстиции ФРГ по ситуации с оппозиционером Алексеем Навальным. Запрос был передан 14 сентября. Речь идет о правовой помощи по материалам проверки, проводимой МВД России по факту госпитализации Навального из самолета рейса Томск — Москва.