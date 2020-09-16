В МВД предложили признать водительские права граждан из ЕАЭС

Граждане из стран Евразийского экономического союза смогут использовать национальные водительские права для работы в России, следует из поправки МВД РФ в закон "О безопасности дорожного движения".

В настоящее время иностранные водители не допускаются для работы на транспорте, если у них есть только национальные или международные права. В российском ведомстве предложили не распространять этот пункт на граждан стран, входящих в ЕАЭС, а также на жителей стран, где русский язык имеет статус государственного или официального, сообщает телеканал "360".

Ранее Минздрав РФ окончательно отказался от идеи обязательных тестов на алкоголизм для кандидатов в водители и тех, кто меняет права по истечении срока годности.

Проект поправок к приказу Минздрава о порядке проведения обязательного медицинского освидетельствования водителей не содержит пункта об обязательном тесте на СDT-маркер.