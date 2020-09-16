В МВД предложили признать водительские права граждан из ЕАЭС

16 Сентября 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Итоги выборов: главное

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Политика В России В бывшем СССР
права водительское удостоверение (2010) | Фото: re.amobil.ru

В МВД предложили признать водительские права граждан из ЕАЭС

Граждане из стран Евразийского экономического союза смогут использовать национальные водительские права для работы в России, следует из поправки МВД РФ в закон "О безопасности дорожного движения".

В настоящее время иностранные водители не допускаются для работы на транспорте, если у них есть только национальные или международные права. В российском ведомстве предложили не распространять этот пункт на граждан стран, входящих в ЕАЭС, а также на жителей стран, где русский язык имеет статус государственного или официального, сообщает телеканал "360".

Ранее Минздрав РФ окончательно отказался от идеи обязательных тестов на алкоголизм для кандидатов в водители и тех, кто меняет права по истечении срока годности.

Проект поправок к приказу Минздрава о порядке проведения обязательного медицинского освидетельствования водителей не содержит пункта об обязательном тесте на СDT-маркер.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

В МВД предложили признать водительские права граждан из ЕАЭС

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: ЕАЭС, права, водители



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 20.08.2020 14:48 Мск Минздрав отказался от обязательных тестов на алкоголизм при получении прав
Ранее 29.11.2019 11:59 Мск Скандал с водительскими медсправками привел к резкому росту негатива в отношении президента и премьера
Ранее 22.11.2019 14:56 Мск В Кремле признали ошибочность новых правил медосмотра водителей. Но в громких отставках "не видят смысла"
Ранее 22.11.2019 11:39 Мск "Минздрав нашел неправильный выход": в Генпрокуратуре прокомментировали ситуацию со справками
Ранее 22.11.2019 00:04 Мск В Казани скончался пенсионер, стоявший в очереди за справкой для прав
Ранее 21.11.2019 21:12 Мск Скандальный приказ Минздрава РФ, из-за которого во всех наркодиспансерах были огромные очереди, перенесли на июль будущего года
Ранее 21.11.2019 20:19 Мск Глава Минздрава РФ уволила директора Центра наркологии имени Сербского после скандала о повышении цен на справку от нарколога
Ранее 21.11.2019 15:27 Мск Путин высказался про изменение прохождения автотранспортной комиссии: "Чушь какая-то"
Ранее 21.11.2019 15:24 Мск Юрист объяснил внезапное решение Минздрава об отсрочке подорожания медкомиссии для водителей
Ранее 21.11.2019 14:39 Мск Внезапно: вставшим в очереди за справками водителям объявили об отсрочке подорожания медкомиссии
Ранее 21.11.2019 14:35 Мск Справки для водительских прав разыграли в "лотерею" в Белгородской области
Ранее 21.11.2019 10:37 Мск "Очереди безумные": жители Екатеринбурга штурмуют медцентры ради справок от нарколога
Ранее 20.11.2019 08:48 Мск В Екатеринбурге ажиотаж на получение справок от нарколога: скоро они подорожают в несколько раз
Ранее 11.10.2019 10:29 Мск В МВД и автошколах поддержали проверку будущих водителей на хронический алкоголизм
Ранее 11.10.2019 07:01 Мск СМИ: среди российских водителей будут искать хронических алкоголиков

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение





Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети