15 Сентября 2020
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Александр Бастрыкин, лупа, ноутбук (2019) | Фото: twitter.com/tjournal

Бастрыкин распорядился взять на контроль резонансные происшествия в Сургуте и Златоусте

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин ознакомился с резонансными происшествиями в Сургуте и Златоусте и дал поручения для их расследования. 

В поле зрения начальника СКР попало сообщение о том, что в Сургуте находившийся в нетрезвом состоянии мужчина пытался выбросить внука из окна. Малыша спасли приехавшие вовремя сотрудники правоохранительных органов. Проверкой обстоятельств произошедшего занимается полиция, вместе с тем следственными органами СК России по ХМАО-Югре инициирована передача материалов проверки в свое производство.

В городе Златоусте Челябинской области по дороге из школы получила травмы 6-летняя девочка, на которую напала бродячая собака.  По данному факту следственными органами СК России по Челябинской области проводится доследственная проверка. Девочке оказана необходимая медицинская помощь, она проходит амбулаторное лечение. По результатам проверки следствие намерено дать уголовно-правовую оценку действиям должностных лиц органов местного самоуправления, в чьи обязанности входит обеспечение отлова безнадзорных животных.

По этим случаям председатель СК России дал поручение оперативно доложить в центральный аппарат ведомства об обстоятельствах произошедшего и принимаемых мерах, направленных на восстановление нарушенных прав. Все происшествия и процессуальные решения по ним поставлены на контроль в центральном аппарате СК России.

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Бастрыкин распорядился взять на контроль резонансные происшествия в Сургуте и Златоусте

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Теги: александр бастрыкин, скр, происшествия



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