15 Сентября 2020
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Украина, граница, пограничник (2015) | Фото:

Сотни хасидов сконцентрировались на белорусско-украинской границе

На границе Украины и Белоруссии скопилось около 700 брацлавских хасидов.

Хасиды-паломники пересекли белорусские пункты пропуска на границе с Украиной, но не могут попасть к местам паломничества на Украине. В МВД Украины объясняют, что из-за ограничений, связанных с распространением коронавируса, не могут пропустить на территорию страны иностранцев не из списка исключений, передает Коммерсант.

Президент Украины Владимир Зеленский обсудил ситуацию с главой Государственной пограничной службы Украины Сергеем Дейнеко. Дейнеко сказал президенту, что обстановка находится под контролем. "Украинские пограничники в координации с Национальной гвардией и Национальной полицией установили заслон на линии границы в 700 м от пункта пропуска Новые Яриловичи",— сообщает Погранслужба.

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Сотни хасидов сконцентрировались на белорусско-украинской границе

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Теги: хасиды, граница, паломничество



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