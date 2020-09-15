Тревожный звоночек: В России резко выросла цена гречки

15 Сентября 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Итоги выборов: главное

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo


    мужские пуховики распродажа москва отсюда

Экономика В России
Греча (2020) | Фото: Накануне.RU

Тревожный звоночек: В России резко выросла цена гречки

В России цены на гречку начали расти на прошлой неделе. Цена тонны гречки составила 50 310 рублей, что на 2 475 рублей больше, чем неделей ранее. На предыдущей неделе рост составил всего 85 рублей. В августе тонна этой крупы стоила в среднем 48 194 рубля, в сентябре 2019 года - 28 268 рублей, передает Интерфакс.

Цены на пшено продолжают расти, но уже меньшими темпами – на 125 рублей, до 28 085 рублей за тонну. Неделей ранее рост составлял 250 рублей. В августе тонна пшена стоила 22 616 рублей, в сентябре 2019 года - 27 370 рублей.

В то же время цены на рис, которые после двухнедельной остановки начали падать, снова затормозили. Цена этой крупы осталась на уровне 37 735 рублей за тонну. В августе тонна риса стоила 38 033 рублей, в сентябре 2019 года - 41 539 рублей.

По предварительным данным Росстата, площади под гречихой в этом году увеличились на 64 тыс. га, до 871 тыс. га, под рисом - на 2 тыс. га, до 196 тыс. га, под просом - на 56 тыс. га, до 451 тыс. га.

По данным Росстата, потребительские цены на крупы стали лидером по темпам роста на продовольственном рынке РФ в этом году - они выросли на 24,5%.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Тревожный звоночек: В России резко выросла цена гречки

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: цена на гречку, гречневая крупа



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение





Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети