Хуже прогнозов. Промышленность в России в августе просела на 7,2%
В августе промышленное производство в России снизилось на 7,2% в годовом выражении. По сравнению с июлем ситуация выглядит оптимистично, тогда падение фиксировалось на уровне 8%. Однако сегодняшняя ситуация хуже прогнозов экономистов, пишет Коммерсант.
В месячном выражении наблюдается рост показателя на 2,9%. За январь–август промпроизводство снизилось на 4,5%.
Спад промпроизводства по отраслям в годовом выражении:
обрабатывающие отрасли — 4,1%;
добыча полезных ископаемых — 11,8%;
тепло- и электроэнергетика и газоснабжение — 3,6%;
водоснабжение, водоотведение и утилизация отходов — 6,8%.
По консенсус-прогнозу Интерфакса, в августе ожидалось падение показателя на 6,2%. Минэкономики прогнозирует, что по итогам 2020 года промпроизводство в России сократится на 4,1%. Прогноз улучшился, ранее ведомство ожидало снижения показателя на 5,2%.