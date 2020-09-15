15 Сентября 2020
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Экономика В России
цифровая экономика, котировки, монета (2017) | Фото: Glob-news.com

Хуже прогнозов. Промышленность в России в августе просела на 7,2%

В августе промышленное производство в России снизилось на 7,2% в годовом выражении. По сравнению с июлем ситуация выглядит оптимистично, тогда падение фиксировалось на уровне 8%. Однако сегодняшняя ситуация хуже прогнозов экономистов, пишет Коммерсант.

В месячном выражении наблюдается рост показателя на 2,9%. За январь–август промпроизводство снизилось на 4,5%.

Спад промпроизводства по отраслям в годовом выражении:

обрабатывающие отрасли — 4,1%;

добыча полезных ископаемых — 11,8%;

тепло- и электроэнергетика и газоснабжение — 3,6%;

водоснабжение, водоотведение и утилизация отходов — 6,8%.

По консенсус-прогнозу Интерфакса, в августе ожидалось падение показателя на 6,2%. Минэкономики прогнозирует, что по итогам 2020 года промпроизводство в России сократится на 4,1%. Прогноз улучшился, ранее ведомство ожидало снижения показателя на 5,2%.

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Хуже прогнозов. Промышленность в России в августе просела на 7,2%

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Теги: промышленное производство, экономика, прогноз



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