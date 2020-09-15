Боярский упал в обморок перед прививкой от гриппа

Актер Михаил Боярский потерял сознание перед прививкой от гриппа. Врачи считают, что с артистом все в порядке.

Интерфакс со ссылкой на источник передает, что обморок произошел, когда Боярского осматривал терапевт. "Ему стало нехорошо во время осмотра у терапевта перед вакцинацией. Артисту оказали помощь, а потом он все же решил сделать прививку. Домой он ушел самостоятельно", - сказал собеседник.

Видеозапись, на которой Боярский падает в обморок, разместило издание "Комсомольская правда". На нем актер сидит на стуле перед врачом, а через пару секунд падает вперед и ударяется головой о стену.

Кроме Боярского сегодня прививались его супруга Лариса Луппиан, а также Юрий Гальцев и Андриан Фадеев, Игорь Корнелюк и актер Андрей Носков сделали прививку от гриппа. Акция проходила в присутствии журналистов в Городской поликлинике №39.