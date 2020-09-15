"Покойся с миром, Джоан Роулинг". Поклонники раскритиковали новый роман Роулинг за "трансгендерный" сюжет

Новый роман о детективе Корморане Страйке раскритиковали в сети. Пятая книга серии - "Дурная кровь", вышла сегодня на английском языке.

Некоторые пользователи, уже успевшие прочитать детектив Джоан Роулинг, увидели в нем критическое отношение автора к трансгендерам. Комментарии они оставляют с хэштегом RIP JKRowling, что означает "Покойся с миром".

Причиной недовольства стал сюжетный поворот в романе, в соответствии с которым убийца наряжается женщиной.