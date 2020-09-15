Свердловские полицейские задержали группу бутлегеров, промышлявших в Екатеринбурге

Сотрудники ГУ МВД Свердловской области успешно завершили операцию по задержанию организованной группы бутлегеров. Как сообщил Накануне.RU пресс-секретарь полицейского ведомства Валерий Горелых, отец и сын Войтины 1970 и 1996 г.р. с сообщниками Лазаревым 1985 г.р. и Шукуровым 1984 г.р. долгое время и в больших объемах занимались производством, хранением и оптовой реализацией суррогатных спиртных напитков, используя при этом чужие товарные знаки.

Действовали злоумышленники с декабря 2018 г. по октябрь 2019 г., до тех пор, пока подпольный цех не попал в оперативную разработку сыщиков из подразделения по борьбе с экономическими преступлениями регионального ГУ МВД.

"В злачной точке, в которую силовики нагрянули с проверкой при силовой поддержке бойцов ОМОН Росгвардии, было обнаружено огромное количество разновидностей поддельного коньяка и водки. Проще сказать, чего там не было. Глаза разбегались от обилия ярких картинок. Дербент, Хортица, Старый Кенигсберг, Кизляр, Дагестан, Абсалют, Лезгинка и многие другие наименования. "Фирменный" алкоголь изготавливался в антисанитарных условиях в подвале частного жилого недостроенного дома по улице Тружеников, что в Чкаловском районе Екатеринбурга. Полицией изъято более 26 тысяч бутылок со спиртосодержащей жидкостью, разлитой по бутылкам емкостью от 0,5 литра до 1 литра. Это свыше 14 тысяч литров. Согласно заключению экспертов конфискованная немаркированная специальными федеральными марками продукция не соответствует качеству ГОСТ. Ущерб правообладателям превысил 3 000 000 рублей", - отметил полковник Горелых.

Возбуждено уголовное дело по п.п. "а", "б" ч. 6 ст. 171.1 и ч. 4 ст. 180 УК РФ. Обыски проходили по 10 адресам различных районов Екатеринбурга. В конечном итоге подозреваемые раскаялись, признали свою вину и написали явки с повинной.

По словам пресс-секретаря ведомства, за подобные деяния УК РФ предусматривает наказание вплоть до лишения свободы сроком на шесть лет. 10 сентября заместителем областного прокурора Вадимом Чукреевым было утверждено обвинительное заключение.

"Дело, состоящее из 41 тома, направлено для рассмотрения по существу в Чкаловский суд. Чтобы собрать необходимые доказательства старшему следователю ГСУ ГУ МВД области старшему лейтенанту юстиции Карену Бадаляну потребовалось 10 месяцев. На его счету только в текущем году это уже шестое расследованное аналогичное дело", - резюмировал Валерий Горелых.