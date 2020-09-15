Свердловские полицейские задержали группу бутлегеров, промышлявших в Екатеринбурге

15 Сентября 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Итоги выборов: главное

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Происшествия Свердловская область
задержание бутлегеров (2020) | Фото: В.Н. Горелых

Свердловские полицейские задержали группу бутлегеров, промышлявших в Екатеринбурге

Сотрудники ГУ МВД Свердловской области успешно завершили операцию по задержанию организованной группы бутлегеров. Как сообщил Накануне.RU пресс-секретарь полицейского ведомства Валерий Горелых, отец и сын Войтины 1970 и 1996 г.р. с сообщниками Лазаревым 1985 г.р. и Шукуровым 1984 г.р. долгое время и в больших объемах занимались производством, хранением и оптовой реализацией суррогатных спиртных напитков, используя при этом чужие товарные знаки.

Действовали злоумышленники с декабря 2018 г. по октябрь 2019 г., до тех пор, пока подпольный цех не попал в оперативную разработку сыщиков из подразделения по борьбе с экономическими преступлениями регионального ГУ МВД.

задержание бутлегеров(2020)|Фото: В.Н. Горелых

"В злачной точке, в которую  силовики  нагрянули с проверкой при силовой поддержке бойцов ОМОН Росгвардии,  было обнаружено огромное количество разновидностей поддельного коньяка и водки. Проще сказать, чего там не было. Глаза разбегались от обилия ярких картинок. Дербент, Хортица, Старый  Кенигсберг,  Кизляр, Дагестан, Абсалют, Лезгинка и многие другие наименования. "Фирменный"  алкоголь изготавливался в антисанитарных условиях в подвале частного жилого  недостроенного  дома по улице Тружеников, что   в Чкаловском районе Екатеринбурга. Полицией изъято более 26 тысяч бутылок со спиртосодержащей жидкостью,  разлитой по бутылкам емкостью от 0,5 литра до 1 литра. Это  свыше  14 тысяч литров. Согласно заключению экспертов  конфискованная немаркированная специальными федеральными марками  продукция не соответствует качеству ГОСТ.  Ущерб правообладателям превысил 3 000 000 рублей", - отметил полковник Горелых.

задержание бутлегеров(2020)|Фото: В.Н. Горелых

Возбуждено уголовное дело по п.п. "а", "б" ч. 6 ст. 171.1  и ч. 4 ст. 180 УК РФ.  Обыски проходили по 10 адресам различных районов Екатеринбурга. В конечном итоге подозреваемые раскаялись, признали свою вину и написали явки с повинной.

задержание бутлегеров(2020)|Фото: В.Н. Горелых

По словам пресс-секретаря ведомства, за подобные деяния УК РФ предусматривает наказание вплоть до лишения свободы сроком на шесть лет. 10 сентября заместителем областного прокурора Вадимом Чукреевым было утверждено обвинительное заключение.

"Дело, состоящее из 41 тома,  направлено для рассмотрения по существу в  Чкаловский суд. Чтобы собрать необходимые доказательства  старшему  следователю ГСУ ГУ МВД области старшему лейтенанту юстиции  Карену Бадаляну потребовалось 10 месяцев. На его счету только в текущем году это уже шестое расследованное аналогичное  дело", - резюмировал Валерий Горелых.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Свердловские полицейские задержали группу бутлегеров, промышлявших в Екатеринбурге

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: бутлегеры, полицейские, задержание, Валерий Горелых, "фирменный" алкоголь



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение





Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети