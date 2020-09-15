Суд оставил под стражей уральских сектантов, обвиняемых в убийстве мальчика

Свердловский областной суд отказал в удовлетворении апелляционной жалобы и оставил членов религиозной общины "Ученики Христа" под стражей до 26 ноября. Решение Ленинского районного суда Екатеринбурга без изменений.

Напомним, главу общины Земфиру Гайнуллину и ее последователя Ивана Казанцева обвиняют в истязании и убийстве девятилетнего мальчика. Как считают следователи, преступления были совершены в столице Урала в ноябре 2019 г.

Сообщалось, что все произошло во время проведения некоего обряда: ребенка били плетками, а потом засунули в рот кляп и удушили. После убийства тело мальчика выбросили в лесопарке Чкаловского района.