15 Сентября 2020
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Политика В бывшем СССР Украина
выборы президента Белоруссии (2020) | Фото: belta.by/Максим Гучек, Оксана Манчук

Рада объявила выборы президента Белоруссии сфальсифицированными

Верховная рада Украины на сегодняшнем заседании приняла постановление о том, что выборы президента Белоруссии, которые состоялись 9 августа, были сфальсифицированы. Интересно, что постановление поддержали лишь 228 депутатов - на два больше необходимого минимума.
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Рада считает, что выборы "не были ни свободными, ни честными", с нарушениями и "непрозрачным подсчетом голосов". Поэтому результаты "не отражают реального волеизъявления белорусских граждан".

Также Рада поддержала санкции ЕС против назначенных виновных за "фальсификацию". И отвергла обвинения во вмешательстве Украины в ситуацию с целью дестабилизации. При этом Белоруссия названа "братским государством".

Осуждается также готовность России помочь Белоруссии в случае угрозы.

Рада призвала провести новые выборы под присмотром "независимых международных наблюдателей от ведущих европейских институтов".

Депутат Рады от оппозиции Александр Качный называл это постановление вмешательством во внутренние дела Белоруссии.

Депутат Максим Бужанский написал накануне, что нужно "воздержаться от поддержки любых постановлений, являющихся вмешательством во внутренние дела суверенной Беларуси".

Журналистка Олеся Медведева назвала постановление "верхом лицемерия", когда сама Украина объявляет блокаду своим же гражданам в Донбассе.

"Уверена, что это тупейшее и недальновидное решение не останется без ответа", - написала она.

Бывший депутат Виталий Журавский возмущен.

"В стране вспышка коронавируса, в Кривом Роге под землей вторую неделю бастуют шахтеры, на западе страны – наводнения, а парламент всерьез дискутирует о ситуации в Беларуси", - отметил он.

Отметим, что за постановление проголосовал лишь 151 депутат "Слуги народа" (из 256), почти все остальные голоса дали партия Петра Порошенко и Святослава Вакарчука.

Напомним, на прошлой неделе сейм Литвы "признал" Светлану Тихановскую "избранным президентом Белоруссии". Украина от этого враждебного шага пока воздерживается.

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Рада объявила выборы президента Белоруссии сфальсифицированными

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Теги: выборы президента в Белоруссии, Белоруссия, Украина



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