В Североуральске стартовало производство комплектующих материалов для одноразовых масок

На территории Среднеуральска стартовало первое на Урале производство комплектующих материалов для пошива одноразовых медицинских масок. Пока ООО "Медика Е" обеспечило рабочими местами 60 свердловчан и останавливаться на этом не собирается. По словам директора предприятия, завод намерен наращивать мощность и активно осваивать новые рынки и перспективные виды продукции.

"Особенно важно, что запуск первого на Урале собственного производства фильтрующего нетканого материала и нейлоновой резинки позволит обеспечить региональных производителей медицинских изделий качественными комплектующими", – сказал первый заместитель губернатора Свердловской области Алексей Орлов, открывший работу новой линии.

Как сообщили Накануне.RU в департаменте информационной политики Свердловского области, региональное правительство готово поддержать такие инициативы в рамках национальных проектов "Промышленный экспорт" и "Производительность труда и поддержка занятости".

На данном этапе внутри завода уже создано современное производство медицинских масок, способное обеспечить регион до 350 тыс. штук в сутки, что должно хватить на обеспечение областных медучреждений и поставку СИЗ в соседние регионы.