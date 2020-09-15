В Златоусте на ребенка напала бродячая собака

В Златоусте на шестилетнюю девочку напала бродячая собака, когда она возвращалась из школы.

Ребенок получил травмы. Девочке оказали медицинскую помочь, лечение она проходит амбулаторно.

По данному факту проводится доследственная проверка.

"В ходе проверки будут установлены все обстоятельства произошедшего, дана уголовно-правовая оценка действиям должностных лиц органов местного самоуправление, в чьи обязанности входит обеспечение отлова безнадзорных животных", - сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального СК.