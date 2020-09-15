Расследование дела против совладельца "Зимней вишни" завершено

Завершено расследование уголовного дела в отношении совладельца "Зимней вишни" Вячеслава Вишневского. Об этом Накануне.RU сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко.

Напомним, пожар в ТРЦ произошел 25 марта 2018 года. В результате погибли 60 человек, в том числе 41 ребенок. В марте 2019 года Вишневский был задержан в Польше и экстрадирован в Россию. Выяснилось, что он ведет строительный бизнес в Испании.

Вишневский обвиняется в даче взятки (ч. 5 ст. 291 УК РФ) в особо крупном размере организованной преступной группе во главе с должностным лицом. Вину он не признал.

Вишневский, полагает следствие, смог реконструировать торговый центр без разрешения на строительство и в нарушение утвержденного проекта – на всех этажах здании должны были появиться автоматические системы пожаротушения, однако этого не случилось.

По версии следствия, он дал взятку в 7 млн рублей организованной преступной группе во главе с начальником инспекции государственного строительного надзора Кемеровской области Танзилией Комковой. В организованную преступную группу также входили ее сын – Эдуард Комков и директор "ИСК "Ресурс" Никита Чередниченко.

Чиновники получили взятку от застройщика – гендиректора "Кемеровского кондитерского комбината". Взамен Комкова не стала наказывать компанию за нарушения при реконструкции здания.

16 мая 2019 года в Кемерове начался судебный процесс по громкому делу. Фигурантов дела обвинили в создании ОПГ. Задачей ОПГ было создание видимости соблюдения требований пожарной безопасности в здании ТРЦ. Об этом объявил представитель прокуратуры в ходе заседания суда.

17 октября 2019 года суд в Кемерово освободил четверых фигурантов дела из СИЗО. В декабре суд в Кемерове обязал собственников ТЦ "Зимняя вишня" выплатить 118 млн рублей родственникам погибших при пожаре. Без суда АО "Кемеровский кондитерский комбинат" выплачивать данную компенсацию не захотел.