Готово к передаче в суд дело "забайкальского стрелка" Рамиля Шамсутдинова

Готово к суду уголовное дело срочника Рамиля Шамсутдинова, передаёт корреспондент Накануне.RU.

"Обвинительное заключение по Рамилю Шамсутдинову получено на руки. В ближайшие дни дело будет направлено в суд. Наша команда готовится к защите Рамиля в суде", - написал в своём Facebook один из его защитников Равиль Тугушев.

Напомним, трагедия произошла 25 октября 2019 г. Восемь пострадавших погибли на месте, еще двое получили ранения различной степени тяжести. По факту неуставных взаимоотношений между военнослужащими в воинской части №54160 военные следователи возбудили уголовное дело.

Ранее Шамсутдинов обратился к семьям своих сослуживцев, погибших от его руки во время расстрела в воинской части в Забайкалье. Он пишет, что сожалеет, что не смог сдержаться и пошел на столь крайний шаг, однако утверждает, что у него не было выбора, поскольку он не смог терпеть издевательства над собой.

Обвинявшегося в издевательствах над Шамсутдиновым солдата приговорили к 2 годам лишения свободы условно и 30 тыс. штрафа. Вердикт остался в силе.